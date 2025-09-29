Președintele Oțelului a comparat FCSB cu Universitatea Craiova: „E mult mai puternică”

Preşedintele de la Oţelul Galaţi, Cristian Munteanu, a comentat înfrângerea de pe Arena Naţională cu FCSB. El consideră că Universitatea Craiova este mai puternică, în acest moment, decât campioana en titre.

FCSB a reuşit a doua victorie stagională şi a învins-o cu 1-0 pe Oţelul Galaţi, în etapa a 11-a din Superligă, pe Arena Naţională. În urmă cu o săptămână, echipa lui Laszlo Balint a învins-o pe Universitatea Craiova, scor 1-0, iar Cristi Munteanu a dat verdictul despre ultimele două adversare întâlnite.

„Am avut prima repriză, ne-a aparţinut clar. Am dominat meciul în prima, iar în a doua repriză FCSB a făcut diferenţa cu schimbările, mai ales cu Cisotti. Cred că dacă eram mai atenţi plecam cu cel puţin un punct de aici.

E o ieşire întârziată a lui Coco (n.r. – Dur-Bozoancă). A fost 11 metri clar, nu am ce comenta.

Este o stare de frustrare, că la cum am jucat prima prima repriză… pe a doua am început-o slab, iar atunci au venit Cisotti şi Radunovic, unde s-a decis meciul, pe acea parte.

Noi vrem să câştigăm maximum din fiecare meci, azi am fost aproape să luăm cel puţin un punct cu o echipă cu calitate mare în lot. Felicit jucătorii pentru dăruire, atitudine, doar puţin mai atenţi trebuia să fim.

(n.r. – Comparaţie între Universitatea Craiova şi FCSB) Craiova e mult mai puternică, mai agresivă, FCSB parcă are o stare de lentoare, e mai obosită. Craiova e clar mai puternică”, a spus conducătorul de la Oţelul Galaţi, Cristian Munteanu, la GSP Live.