Președintele Petrolului a dezvăluit numele posibilului înlocuitor al lui Liviu Ciobotariu: ”Ar fi o variantă bună”

Dinamo a învins Petrolul Ploiești, scor 3-0, într-un meci din etapa a noua a Superligii.

Drept urmare, suporterii ploieștenilor au cerut demisia antrenorului Liviu Ciobotariu după doar zece partide pe banca tehnică.

Acum, conducerea clubului a anunțat că Liviu Ciobotariu s-a despărțit de ”Lupii Galbeni”.

Claudiu Tudor, președintele Petrolului, a analizat variantele pe care le au pentru înlocuitorul tehnicianului.

Oficialul și l-ar dori pe Marius Șumudică pe banca tehnică, dar nu îl exclude nici pe Mehmet Topal.

”Au fost vehiculate mai multe nume, Topal este binevenit oricând, la fel ca Florin Pîrvu sau orice alt antrenor care a mai fost și a făcut treabă bună. Vom vedea zilele următoare, deocamdată nu avem nicio decizie luată, niciun antrenor în birouri care să semneze.

La ce valoare are, Șumudică ar fi o variantă bună, cine știe, o să discutăm, să vedem ce planuri are. Cred că și lui Șumi i-ar trebui o echipă la care să aibă rezultate. Cred că Petrolul ar fi un pas înainte după perioada Rapid.

Și Dorinel Munteanu e un antrenor cu experiență, dar deocamdată nu am discutat nimic. De Mutu ne-am despărțit ok. Cine știe, vom vedea”, a spus Claudiu Tudor la Digi Sport.