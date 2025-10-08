Președintele UEFA: „Niciodată nu vom organiza o competiție pentru 12 cluburi”

Președintele UEFA, slovenul Aleksander Ceferin, a declarat miercuri, la Roma, unde a asistat la Adunarea Generală a EFC, noua denumire a ECA (Asociația Cluburilor Europene), că forul european nu va organiza niciodată o ”competiție cu 12 cluburi”, deoarece fotbalul trebuie să fie ”incluziv”, astfel încât toate echipele să aibă ”oportunitatea de a câștiga cele mai bune competiții”, transmit agențiile internaționale de presă.

”Am depășit crize fără precedent, am contestat tradițiile și am devenit mai puternici ca niciodată. Am depășit războaie, epidemii și tulburări economice, dar fotbalul european a ieșit mai puternic și seamănă cu spiritul gladiatorilor”, a declarat Ceferin la reuniunea EFC (Cluburile Europene de Fotbal) din capitala Italiei.

”Am dat dovadă de acest curaj atunci când am decis să reformăm competițiile intercluburi, lucru care a fost răsplătit, deoarece a generat valoare pe teren și în afara lui”, a adăugat slovenul.

Proiectul Super Ligii europene a fost criticat din nou de Ceferin: ”Europa stabilește standardele pentru fotbalul mondial și au existat încercări din exterior de a reforma sportul nostru, dar nu vom organiza niciodată o competiție cu 12 cluburi. Fotbalul trebuie să fie incluziv, fiecare având șansa de a câștiga cele mai bune competiții. Promovăm un fotbal incluziv care servește drept ancoră în vremurile dificile pe care le trăim. Fotbalul este un loc în care toți ne găsim locul. În fața crizelor politice și sociale, avem nevoie de ceva care să ne unească, iar fotbalul are acest rol și trebuie să-l păstrăm”.

Asociația Cluburilor Europene a fost fondată în 2008, cu 137 de membri și cuprinde în prezent aproximativ 800 de cluburi europene de fotbal din 55 de țări.