Presiune pe umerii lui Cristiano Bergodi: „Trei meciuri cu un singur punct… Ceva trebuie să schimbăm”

Sepsi rămâne fără victorie pe teren în 2023, singurul succes fiind cel obținut la „masa verde” cu FC U Craiova 1948.

„Nu știu cât mai rezistăm pe locul 6”, se teme Laszlo Dioszegi

Echipa din Sf. Gheorghe continuă să fie pe locul 6 după remiza de la Botoșani, dar are un program infernal în finalul sezonului regulat. Va juca acasă cu FC Hermannstadt, în deplasare cu Farul, acasă cu CFR Cluj și acasă cu FCSB.

În prezent, echipa antrenată de Cristiano Bergodi are un avans de 5p față de ocupantele locurilor 7 și 8, FC U Craiova și Petrolul.

Patronul lui Sepsi, Laszlo Dioszegi, recunoaște că rezultatul cu FC Botoșani, 1-1, este bun, mai ales că oaspeții au jucat în inferioritate în ultimele 35 de minute. Însă susține că trebuie schimbat ceva la echipă.

„Eu cred că egalul este echitabil. Noi am rămas în zece din minutul 56 și cred că e bun un punct. Am văzut că din minutul 70 ni s-a terminat motorina sau benzina și am fost dominați de cei de la Botoșani. Mi-a fost foarte teamă că vom păți ca la Mioveni. Este o luptă foarte strânsă.

Din păcate, noi încet, încet ne îndepărtăm de obiectiv. Trei meciuri cu un singur punct… nu știu cât mai rezistăm pe locul 6. Nu vorbim despre postul lui Bergodi, dar ceva trebuie să schimbăm fiindcă se vede că s-a întâmplat ceva în sânul echipei”, a spus Laszlo Dioszegi.

„În ultimele trei săptămâni cred că am îmbătrânit 5 ani”, spune Laszlo Dioszegi

Oficialul echipei harghitene s-a referit și la meciul câștigat la „masa verde” cu FC U Craiova 1948. „Eu nu vreau să câștig la masa verde dar vreau să spun că anul trecut, Petrolul a jucat la Timișoara și în minutul 25 s-a stins nocturna de două ori și s-a câștigat cu 0-3. Nimeni nu a zis nimic să se rejoace meciul.

Acum doi ani, Poli Iași a jucat cu Viitorul. Poli Iași avea 2-1 în minutul 65. S-a stins nocturna de două ori și nimeni nu a mai cerut rejucarea meciului.

Eu m-aș fi așteptat să rejucăm meciul dar regulamentul e regulament. Dacă facem un precedent și începem să ocolim regulamentul, atunci nu are niciun rost să fie regulament. Pe moment, foarte multe echipe au fost nervoase, nici mie nu mi-a căzut bine.

Dacă intrăm în play-off, aș vrea să intrăm cu mai multe puncte, ca să nu fie un subiect dezvoltat și mai mult. În ultimele trei săptămâni cred că am îmbătrânit 5 ani pentru că nu sunt adeptul să câștige la masa verde. Dacă ăsta e regulamentul…

Regulamentul nu a fost făcut pentru Sepsi. E făcut de UEFA, FIFA și FRF de mulți ani. Să facem un altfel de regulament și îl respectăm pe ăla”, a mai spus patronul lui Sepsi, potrivit playsport.ro.