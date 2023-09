Previziunile lui Gică Craioveanu referitor la viitorul Universității Craiova: ”Cred că se va retrage din fotbal”

Sorin Cârțu, fostul președinte al Universității Craiova, i-a reproșat lui Mihai Rotaru că l-a înlocuit de facto. De asemenea, Gică Craioveanu, fostul director de imagine, a spus că avea doar un rol ”de decor”.

Gică Craioveanu a declarat că Rotaru intenționează să renunțe la fotbal, decizie pe care o va lua cel mai probabil anul viitor.

”Este de înțeles, pentru că sunt banii lui, el este investitor, el este patron, dar, totuși, eu cred că Sorin a fost și va fi o legendă uriașă a Craiovei, poate singurul care s-a implicat în club după atâta timp.

S-a implicat alături de Mihai, după aia am fost eu, cu toate că eu am început în vara lui 2013, când m-a sunat domnul Stroe și mi-a spus că palmaresul este la dumnealui și ăsta va fi clubul mamă, care are istoria. Îmi aduc aminte că am fost 2-300 de persoane la 2 dimineața.

Pentru mine, primul semnal a fost înlăturarea lui Marcel Popescu, după aia a venit înlăturarea lui Sorin și apoi a mea. Nu am înțeles, nu înțeleg nici acum. Eu am pus mult suflet, dar asta e decizia, eu nu pot să mă schimb, am spus că vreau să mă implic mai mult. Și Sorin a vrut să se implice mai mult și nu a putut.

Am și vorbit cu Mihai, aș fi vrut să petrec mai mult timp, pentru că este pasiunea mea. Eu știu că Mihai voia să se retragă după zece ani. Nu l-am crezut la început, după aia mi-am dat seama că nu mai vrea să continue.

A chemat autoritățile locale, le-a spus că în vară se va retrage. L-au mai rugat să mai continue un an, a fost de acord, dar cred că la anul se va retrage. Decât dacă va găsi sponsori, dar este foarte greu.

Știu că are doi sponsori foarte buni, dar e greu să aduci 10-12 investitori care să bage 200-300 de mii de euro pe an fiecare. Sunt mulți oameni care au banii ăștia, dar cine vrea să investească? Banilor ălora ‚le faci cruce’!”, a declarat Gică Craioveanu la emisiunea Digi Sport Special