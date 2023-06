Prima declarație a lui Dan Petrescu la noua sa echipă din Coreea de Sud

Dan Petrescu a fost prezentat oficial la noua sa echipă, Jeonbuk Hyundai Motors, miercuri, într-o conferinţă de presă. El a declarat că este cel mai mare club din cariera sa de antrenor şi că a făcut alegerea potrivită în momentul potrivit.

Petrescu a semnat un contract pe doi ani şi jumătate.

“Este prima mea conferinţă de presă în Coreea şi sper că vom avea o relaţie bună eu şi toată presa. Când am fost sunat să fiu întrebat de venirea în Coreea, am spus că voi veni doar pentru un club, Jeonbuk.

Am răspuns imediat că bineînţeles că voi veni, că va fi o onoare pentru mine să fiu la cel mai mare club diin Coreea. Sunt fericit că sunt aici şi sper să aduc victorii echipei şi să fim mereu în vârf.

Când antrenam în China, am jucat în Liga Campionilor împotriva Jeonbuk, am văzut când am venit aici să jucăm facilităţile, fanii.. Am fost impresionat de ce am văzut şi visam ca într-o zi să fiu aici, să antrenez un astfel de club.

Am experienţă mare ca antrenor, dar cred că acesta este cel mai mare club din cariera mea. Este o responsabilitate mare pentru mine, ştiu asta, dar sunt totodată foarte fericit. Cred că am ales clubul potrivit în momentul potrivit pentru mine”, a spus Dan Petrescu.

Clubul sud-coreean Jeonbuk Hyundai Motors a anunţat săptămâna trecută venirea lui Dan Petrescu la conducerea tehnică a echipei.