Prima înfrângere pentru PSG în campionat

Olympique Marseille s-a impus cu 1-0 pe teren propriu împotriva campioanei Europei, Paris Saint-Germain, într-un meci disputat luni seară, în etapa a cincea din Ligue 1.

Golul decisiv a fost marcat de Ayef Aguerd în minutul 5, iar acesta a rămas singura reușită a partidei de pe „Vélodrome”. Deși formația lui Luis Enrique a avut posesia și ocaziile mai clare, lipsa lui Barcola, Dembélé și Doué s-a resimțit, iar PSG a înregistrat primul eșec al sezonului.

Pentru echipa pregătită de Roberto De Zerbi, aceasta a fost a treia victorie din actuala stagiune, rezultat care o plasează pe locul 6, cu 9 puncte. PSG rămâne cu 12 puncte și ocupă poziția a doua, la egalitate cu liderul AS Monaco.