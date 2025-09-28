Prima medalie de aur pentru un echipaj de 8+1 mixt la Campionatul Mondial de Canotaj a fost obţinută de România

Echipajul de 8+1 mixt a câştigat medalia de aur la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai. Barca tricoloră a condus cursa de la un capăt la altul.