Prima mutare a FCSB-ului din vară! MM Stoica a făcut anunțul

FCSB este lider în campionat și are mari șanse în acest sezon să câștige titlul.

În această fereastră de transferuri, FCSB a efectuat mai multe transferuri, iar MM Stoica a vorbit despre perioada următoare.

Vali Crețu ar fi pe picior de plecare, după ce Becali nu îl mai dorește la echipă.

Totuși, oficialul FCSB își dorește ca patronul să îi mai ofere șanse.

„Cumva eu m-am opus în vară să-i facem din nou contract. Am spus că nu cred, că e Pantea, că vreau… După care, chiar şi cu episodul ăsta (n.r. – eliminarea cu Craiova) am insistat să rămână Creţu, pentru că eu consider că la ora actuală Creţu a făcut cele mai bune meciuri de când e la noi. Da, joacă la fel, foarte bine joacă. Înainte mai făcea şi prostii.

Lui Creţu trebuie să-i facem contract… Eu şi în vară mi-aş dori să-i facem. Lui trebuie să-i facem pe câte o lună (n.r. – râde), dar nu ai cum să-i faci. Creţu, cu fotbalul, da, e corect, se antrenează foarte bine„, a declarat MM Stoica, la Orange Sport.