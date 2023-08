Prima reacție a lui Constantin Budescu după despărțire de Petrolul: ”Nu am venit să joc patru meciuri”

Constantin Budescu este pe cale să își rezilieze contractul cu Petrolul, echipă la care a revenit vara trecută.

El a povestit cum a ajuns să se despartă de ploieșteni și a dezvăluit care sunt următorii pași din cariera sa.

”Le-am cerut chestia asta (n.r.- să rezilieze contractul). Nu am semnat încă. Eu aveam clauză că puteam pleca în orice perioadă de transfer. Am vorbit și am zis că e mai ok să ne strângem mâna.

Am fost de atâtea ori rezervă. Am zis că e mai bine pentru mine. S-a înțeles greșit aici. Probabil au zis că vin să joc câteva meciuri și apoi mă retrag. Nu am avut cine știe ce bani.

Pentru asta am venit (n.r. ca să ajute clubul), nu a fost cum mi-am dorit. Mi-am făcut treaba cu am putut. Nu am venit să joc patru meciuri și să mă retrag. Vreau să mai joc. Le urez succes în continuare. A fost un an frumos.

O vacanță, probabil. Nu am prins niciodată în perioada asta vacanță. Nu am discutat nimic cu nimeni. Nu o să discut săptămâna asta. Apoi vedem”, a spus Constantin Budescu, la Liga Digisport.