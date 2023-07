Prima reacție a lui Gică Craioveanu după ce Mihai Rotaru i-a tăiat contractul cu Universitatea Craiova

Gică Craioveanu, care ocupa funcția de director de imagine al clublui Universitatea Craiova, nu va mai continua colaborare cu echipa din Bănie. „Grande” a avut și o reacție pe acest subiect, confirmând depărțirea.

„Da! Este adevărat! De comun acord cu Mihai Rotaru am decis să închidem oficial colaborarea. Am avut o discuție cu Mihai săptămâna trecută. De la el a venit propunerea asta, nu de la mine. El mi-a zis că pot rămâne totuși alături de ei, dar nu în club. Dar în condițiile astea eu am zis că nu are rost să rămân așa.

Să rămân așa ca să ce? De decor? Dacă voiam să rămân de decor mă duceam și îmi puneam o statuie în vreun muzeu. Nu, mulțumesc! Dragoste cu forța nu se poate. Eu am vrut să se întâmple alte lucruri la Craiova, dar nu mi-au ieșit. Eu am vrut titlul, asta îmi doresc.

Nu am ieșit până acum în presă cu declarații, deoarece băieții se aflau înaintea meciului cu Dinamo și nu am vrut să le atrag atenția pe subiectul ăsta. Eu voi rămâne în continuare un susținător al acestei echipe, iar lucrul ăsta îl fac pentru băieții de la Peluza Nord”, a mărturisit Craioveanu, conform ProSport.