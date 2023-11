Prima reacție a lui Gigi Becali, după ce a pierdut meciul cu Rapid. Și-a făcut praf doi fotbaliști

Gigi Becali s-a supărat foc după ce FCSB a luat bătaie de la Rapid, scor 1-2. Patronul și-a făcut praf doi jucători. Este vorba despre Ovidiu Popescu și Dorin Rotariu.

„(n.r. – amărât?) Nu. A trecut. Nu mai sunt ca pe vremuri. Atâta timp cât ești pe primul loc nu ai nicio problemă, când nu o să mai fii o să fie o problemă mai mare. Ei măsurile pe care trebuie să le iei și gata. Rapid nu a fost echipa mai bună. A fost echipa mai doritoare de victorie. Dumnezeu a făcut dreptate. Cine și-a dorit mai mult victoria a câștigat.

Dacă o iau așa și mă uit la meci, până la gol nu am avut nicio problemă. Meciul controlat total de noi. Până când Ovidiu Popescu i-a dat pasa aia de la 40 de metri lui Borja Valle. Eu nu am văzut așa pasă în viața mea. Și ăla (n.r. – Papeau) după driblează 4-5 inși, gol. Apoi, iar un cadou, din corner, gol. Altceva, nu. Dar s-a văzut dorința lor de câștig mai mare decât a noastră.

Am făcut eu două greșeli și am titularizat doi oameni. Ovidiu Popescu, care o data e foarte mult, altădată e praf. Aseară a fost praf. I-am spus lui MM să îi zică să nu se creadă mare fotbalist. El e fotbalist când primește mingea și o pasează. Să nu se mai creadă Maradona. A luat-o razna în mintea lui.

Compagno, care când ajungea mingea la el era cap de linie și Ovidiu Popescu, care a fost praf la mijloc. Astea două au fost greșelile pe care le-am făcut. (…)

(n.r. – de ce l-ați băgat pe Compagno?) Am zis că dintre Rotariu și Compagno, mai bun e Compagno. Și așa e. E mai bun Compagno. Oricum, amândoi sunt zero. Mai greșesesc și eu. L-am luat pe Rotariu, am crezut că fac ceva, asta e, am dat-o în bară, am dat chics.

Am crezut în el, mi-a plăcut foarte mult de el, dar degeaba. Trebuie să iau neapărat un atacant acum. Și chiar și un mijlocaș. Asta e cu Rotariu. Îi dau opt luni 160.000 de euro și la revedere. Pentru mine cauza Rotariu e pierdută. Să nu faci nimic o repriză întreagă? Las-o în colo de treabă. Băi, dar nimic?”, a declarat Gigi Becali, potrivit Fanatik.ro.