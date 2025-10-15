Prima reacție a lui Nicolae Soare, după ce a doborât recordul naţional la maraton, vechi de 47 de ani

Atletul Nicolae Soare a doborât recordul naţional la maraton, duminică, în cadrul Campionatului Naţional, desfăşurat în cadrul Raiffeisen Bucharest Marathon.

„Au fost puține care au făcut ceva concret pentru a mă ajuta”, dezvăluie sportivul

Recordul naţional doborât de Soare data din 1978 şi a fost stabilit la CE de la Praga de Cătălin Andreica.

Nicolae Soare (CSM Bacău) a încheiat cursa de maraton, de 42,195 km, cu timpul de 2:11.58 ore. Recordul naţional data din 3 septembrie 1978, când a fost stabilit la Campionatele Europene de la Praga de către atletul Cătălin Andreica – 2:12.30 ore.

„Record național după 47 de ani. Așa au sunat toate anunțurile din aceste zile.

Este o imensă bucurie ceea ce am realizat la București ceva la care am visat și am meditat în ultimele luni, luni în care m-am antrenat din greu. Sunt luni în care am alergat kilometru după kilometru, cu un singur scop: acela de a deveni cel mai rapid alergător român din istorie la maraton.

Nu au fost decât câteva persoane care au crezut în această „nebunie” și și mai puține care au făcut ceva concret pentru a mă ajuta și a mă susține. A fost o perioadă foarte grea pentru mine, din toate punctele de vedere, dar am renăscut ca pasărea Phoenix din propria cenușă.

Maratonul este o probă dificilă, o probă care necesită timp și atenție. Totul trebuie să fie perfect pentru a obține rezultatul dorit. Contează foarte mult condițiile meteo din ziua cursei (vântul, umiditatea, temperatura) fiecare detaliu are importanța lui.

Bucuria că am reușit să fiu primul român care a coborât sub borna de 2:11:58 nu poate fi descrisă în cuvinte. Munca depusă în aproape 20 de ani de carieră s-a văzut la București. Bucuria a fost și mai mare pentru că am câștigat atât titlul de campion național, cât și Maratonul Internațional București, care a avut la start atleți din Kenya și din Europa, cu recorduri personale mai bune decât ale mele.

Este un vis devenit realitate, un vis muncit și meditat ani la rând și mă bucur că am reușit să îl împlinesc în România, alături de voi, oameni dragi.

Mulțumesc tuturor celor care au strigat la mine pe traseu, celor care au trăit visul alături de mine, celor care au vărsat lacrimi de bucurie împreună cu mine atunci când eram pe podium.

A fost frumos. A fost un moment istoric, ce cu siguranță va rămâne mult timp întipărit în inimile multora.

Vă mulțumesc cu respect, același Soare!”, a transmis sportivul pe facebook.