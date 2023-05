Prima reacție a lui Rivaldinho după plecarea de la CSU Craiova: „Nu voiam să mai fiu stresat și supărat acasă, să stric atmosfera în familie!”

CSU Craiova a renunțat recent la serviciile brazilianului Rivaldinho. Mijlocașul de 28 de ani a oferit o primă reacție după plecarea de la formația din Bănie.

Mai exact, fiul fostei mari legende Rivaldo a recunoscut că timpul petrecut tot mai mult pe banca de rezerve a contribuit la decizia de a renunța la a mai continua alături de olteni. Iată ce a spus.

„Nu voiam să mai fiu stresat și supărat acasă, să stric atmosfera în familie!”

„Am avut o relație ok (n.r. cu Eugen Neagoe), am discutat și i-am respectat decizia. Părerea mea e că am calitate și cred că trebuie să fiu prima opțiune. Poate a doua, dar măcar să am o șansă să mă lupt. Dar eu mă simțeam în afara luptei, eram a treia variantă după Markovic și Koljic. Cred că am suficientă calitate încât să fiu primul sau al doilea.

Nu voiam să mai fiu stresat și supărat acasă, să stric atmosfera în familie. Nu mai voiam să fiu nervos. Așa, merg 10 zile în vacanță, nu mai vreau să aud nimic de fotbal, apoi revin. Cred că până la finalul lunii voi semna cu cineva. Am variante, dar prefer să nu discut nimic acum. Cred că voi rămâne în România”, a spus Rivaldinho, conform PlaySport.