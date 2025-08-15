Prima reacție oficială a Craiovei înainte de dubla cu Bașakșehir din Conference League. „Au transferat jucător din Serie A cu 8 milioane de euro”

După un retur plin de emoții în Slovacia, cu Spartak Trnava, Universitatea Craiova s-a calificat în play-off-ul de calificarea UEFA Conference League.

Pentru a ajunge în „Faza Ligii”, oltenii trebuie să treacă de dubla cu Bașakșehir, iar Mihai Rotaru și-a expus primele păreri despre adversarul din Turcia.

Prima reacție oficială a Craiovei înainte de dubla cu Bașakșehir din Conference League. „Au transferat jucător din Serie A cu 8 milioane de euro”

Pentru a ajunge în „Faza Ligii” UEFA Conference League, Universitatea Craiova trebuie să treacă de Bașakșehir, locul 5 din campionatul Turiciei din sezonul precedent.

Mihai Rotaru a oferit primele reacții despre oponentul din Turcia. Patronul Universității Craiova consideră că toți adversarii de până acum au fost dificili, însă duelul cu Bașakșehir va fi cel mai greu de până acum. O

mul de afaceri a amintit de faptul că președintele Erdogan este un mare susținător al echipei, dar și de faptul că cei de la club au reușit să transfere jucători pe sume extrem de mari în ultimii ani.

Mihai Rotaru a abordat subiectul: „(n.r. – Cum vi se par turcii?) Nu pot să spun că e cel mai tare sau cel mai slab adversar de până acum. Trnava e o echipă foarte bună, știam asta de dinainte.

Sarajevo este o echipă cu individualități foarte bune, gândiți-vă că au vândut jucători cu 2,5-3 milioane de euro. Gândiți-vă că acum au oferte de câteva milioane pe jucători și nu vor să îi vândă.

„Bașakșehir este echipa adorată de Erdogan”

Trnava este o echipă puternică, au media de vârstă cu 5 sau 6 ani mai mare decât a noastră. Sunt jucători acolo care au câștigat campionate, care au jucat în Europa și atunci este greu de spus.

Cred că fiecare echipă are profilul și calitățile ei negative sau pozitive. Fără discuție e faptul că Bașakșehir este o echipă foarte tare, vine din campionatul Turciei, care este foarte puternic. Bașakșehir este echipa de pe locul 5 și e sigur o echipă foarte bună”, a declarat Mihai Rotaru.