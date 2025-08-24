Prima victorie pentru Emma Răducanu la US Open după triumful din 2021

Fosta campioană Emma Răducanu a obţinut duminică prima sa victorie la US Open de după triumful din 2021. Ea a învins-o în primul tur pe japoneza Ena Shibahara, scor 6-1, 6-2.

Următoarea adversară este jucătoarea indoneziană Janice Tjen, venită din calificări

Britanica nu a reuşit să treacă de primul tur la ultimele două participări, după ce a câştigat turneul acum patru ani.

„Este prima mea victorie aici de după 2021, aşa că este cu atât mai specială”, a declarat Răducanu.

Următoarea adversară a ei va fi indonezianca Janice Tjen, venită din calificări, care a eliminat-o pe rusoaica Veronika Kudermetova (cs 24).