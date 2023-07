Primarul Constanţei: Peste doi ani pe vremea asta vom avea stadion. Îl apreciez enorm pe Hagi pentru cât a riscat. Să iei toată averea strânsă cu trudă şi cu multă transpiraţie şi să o pui la bătaie…

Vergil Chiţac, primarul Constanţei, anunţă că săptămâna viitoare va începe demolarea vechiului stadion din oraş, urmând ca o nouă arenă să fie ridicată în decurs de doi ani. Vergil Chiţac şi-a exprimat aprecierea faţă de Gheorghe Hagi pentru că ”şi-a pus averea la bătaie” pentru a construi o academie de fotbal în judeţul Constanţa.

”Săptămâna viitoare încep lucrările de demolare (a vechiului stadion – n.r.). Proiectul a fost partajat: o parte din bani vin de la noi, o parte de la bugetul naţional. Nouă ne-a revenit sarcina de a demola stadionul urmând ca, între timp, constructorul, câştigătorul licitaţiei, care va fi anunţat între timp, să facă proiectul şi să ne sincronizăm aşa de bine ca să înceapă execuţia. Dacă ne sincronizăm foarte bine, eu spun că termenul 2025 este unul realizabil. Peste doi ani pe vremea asta vom avea stadion”, a spus Vergil Chiţac în emisiunea Insider politic difuzată sâmbătă la Prima TV.

Primarul Constanţei a vorbit laudativ despre Gheorghe Hagi, antrenorul echipei Farul Constanţa, campioana României la fotbal în sezonul trecut.

”Toată lumea are o relaţie deosebită cu Hagi. E dăruit totalmente fotbalului. Îl apreciez enorm pentru cât a riscat. Să iei toată averea strânsă cu trudă şi cu multă transpiraţie şi să o pui la bătaie, să construieşti academia şi echipa Viitorul…Spre deosebire de Craiova, care are două echipe, spre deosebire de Cluj, care are două echipe, noi, la Constanţa, acum doi ani de zile, am făcut altceva, am făcut o fuziune: Farul cu Viitorul. Mă refer la Ciprian Marica, care avea Farul, şi Gică Hagi, care avea Viitorul. Era nevoie şi de autoritatea publică în proiectul ăsta. Dincolo de faptul că şi-au adunat forţele şi clubul este mai puternic, Farul este campioană, aveau nevoie de stadion şi noi, ca autoritate publică, trebuie să facem acest lucru. Probabil am făcut bine. Am lăsat orgoliile la o parte, am fost raţionali, ne-am adunat toţi şi am devenit campioni. Au devenit campioni. Meritul meu nici nu există”, a conchis Vergil Chiţac.