Primele declarații ale lui Adrian Mazilu după ce a semnat cu Dinamo: „O să dau cel mai bun randament”

Adrian Mazilu a oferit o primă reacție după ce transferul său la Dinamo a fost confirmat oficial.

Noul fotbalist al lui Dinamo vine după o perioadă dificilă, în care a evoluat foarte puțin, parcursul său din străinătate fiind afectat de mai multe accidentări. „Pot spune că am simțit o presiune (n.r. după transferul la Brighton), aici nu am avut atât de multă experiență, am reușit să demonstrez într-un singur sezon și am plecat. Sută la sută au văzut ceva în mine și m-a bucurat acest fapt.

Acest an a fost o lecție învățată, am învățat foarte multe din această experiență, cred că aici o să îmi fie puțin mai ușor, pentru că sunt acasă.

Sunt mulțumit pentru că m-a dorit acest club, simt că sunt bine primit, simt că sunt iubit. (n.r. suma plătită de Dinamo în schimbul tău reprezintă o presiune în plus?) Iau lucrurile așa cum vin, pot spune că îmi place presiunea, cred că am făcut față la presiune când am câștigat campionatul, a fost un an extraordinar”, a declarat Adrian Mazilu pentru canalul oficial al lui Dinamo.

Fostul fotbalist al Farului a dezvăluit că discuția cu antrenorul Zeljko Kopic a jucat un rol important în decizia sa de a semna cu Dinamo, iar acesta a vorbit și despre obiectivele pe care și le propune în primul său sezon la echipă. „De când am vorbit prima dată cu el la telefon mi s-a părut un om extraordinar, a avut încredere în mine.

Când am auzit aceste cuvinte din partea lui, ce calități mi-a spus că am, am spus da, vin aici. (n.r. care sunt obiectivele tale?) Cred că o să dau cel mai bun randament, o să îmi ajut echipa de fiecare dată când are nevoie. O să încep să muncesc pentru un loc de titular, pentru că am trecut printr-o perioadă în care n-am avut foarte multe minute, va fi destul de greu. Cel mai confortabil mă simt în banda dreaptă, acolo am jucat de când am fost mic, acolo m-am descoperit pe mine, acolo am lucrat cel mai mult. Aș prefera pe dreapta, dar pot să joc ambele posturi de „winger” ”, a afirmat Adrian Mazilu.