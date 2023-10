Primele declarații ale lui Giovanni Costantino, noul antrenor de la FCU Craiova: „Patronul este un luptător și avem aceeași mentalitate!”

FCU Craiova are în sfârșit un nou antrenor principal. Oltenii l-au numit în această funcție pe Giovanni Costantino, în vârstă de 39 de ani.

Tehnicianul italian a vorbit în cursul zilei de marți despre cum a ajuns la formația din Bănie, cât și despre obiectivele propuse. Iată ce a transmis noul antrenor al oltenilor.

„Patronul este un luptător și avem aceeași mentalitate!”

„Am fost în contact câteva săptămâni, dar abia săptămâna aceasta s-au accelerat lucrurile și am ajuns la un acord, pentru că înainte aparțineam unui alt club și a trebuit să îmi rezolv situația acolo înainte de a deveni antrenorul echipei. Am studiat jocul echipei din acest sezon pentru a mă asigura că echipa își poate atinge obiectivul. Cred că acest lucru este posibil.

Este o istorie particulară, dar cred că patronul este un luptător și avem aceeași mentalitate. Nu am vorbit cu antrenorii, dar am vorbit cu foști jucători din România. Mi-au spus că liga de aici este competitivă.

Ce îmi place aici este că suporterii au susținut echipa în fiecare moment, indiferent de liga în care a evoluat echipa. (…)

Obiectivul este să câștigăm fiecare meci. Trebuie să luăm fiecare meci în parte, e important să câștigăm partida de la Iași. Obiectivul de lungă durată este să avem un sezon cât mai bun, dar nu îl putem îndeplini dacă nu ne îndeplinim obiectivele pe termen scurt.

(n.red. Întrebat dacă se teme că va fi demis de la FCU Craiova) Spuneți-mi o echipă unde, dacă nu ai rezultate, ți se asigură locul de antrenor”, a declarat Giovanni Costantino, în cadrul unei confeințe de presă.