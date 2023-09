Primoz Gliha, selecționer Kosovo, acuză arbitrajul după 0-2 cu România: “A fluierat într-o singură direcție”

Primoz Gliha, selecționerul sloven al celor din Kosovo, a acuzat în termeni duri arbitrajul lui Willy Delajod la partida pierdută în fața României, scor 0-2.

„Pentru ei s-a acordat un penalty, iar pentru noi un cartonaș roșu. Din start este clar că ne-am aflat într-o situație foarte grea în aceste condiții.

Am avut ocazii foarte bune, în special în prima repriză, dar nu am reușit să marcăm. Aici a fost problema pentru noi. Putea fi totul altfel dacă am fi deschis scorul la ocazia lui Zhegrova.

Am avut patru ocazii clare, dar totul devine mult mai greu când ești nevoit să joci în inferioritate numerică. Trebuie să spunem câteva cuvinte despre arbitri, nu înțeleg unele dintre deciziile lor.

Problema a fost la întreaga manieră de arbitraj, care ar fi trebuit să ofere șanse egale pentru ambele echipe. În schimb, această brigadă a fluierat într-o singură direcție”, a declarat Primoz Gliha după România – Kosovo 2-0, conform Gazeta Express, publicație kosovară.