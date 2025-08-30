Primul dintre cele 6 meciuri ale Universității Craiova în Conference League are loc în Polonia

Universitatea Craiova va avea adversare puternice în faza principală a competiției de fotbal Conference League echipe experimentate, potrivit tragerii la sorți efectuate la Monte Carlo.

Trofuel va fi decernat pe 27 mai, la Leipzig

Debutantă în această fază a unei competiții europene, formația pregătită de Mirel Rădoi va avea adversari doi români, pe Răzvan Marin (AEK Atena) Bogdan Racovițan (Rakow Czestochowa).

Toate meciurile se joacă joi. În Conference League, fiecare echipă dispută 6 meciuri, spre deosebire de Champions League și Europa League, unde formațiile au parte de 8 adversari.

Iată programul formației oltene:

2 octombrie 2025, de la ora 22:00, Rakow – Universitatea Craiova

23 octombrie 2025, de la ora 22:00, Universitatea Craiova – NOAH

6 noiembrie 2025, de la ora 22:00, Rapid Viena – Universitatea Craiova

27 noiembrie 2025, de la 19:45, Universitatea Craiova – Mainz

11 decembrie 2025, de la 19:45, Universitatea Craiova – Sparta Praga

18 decembrie 2025, de la 19:45, AEK Atena – Universitatea Craiova

Partidele din play-off-ul pentru optimi au loc pe 19 și 26 februarie 2026, optimile vor avea loc pe 12 și 19 martie 2026, sferturile se vor juca pe 9 și 16 aprilie 2026, semifinalele se vor disputa pe 30 aprilie și 7 mai 2026, iar finala va avea loc pe 27 mai, la Leipzig.