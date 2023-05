Primul jucător care poate pleca în vară de la CFR Cluj! Neluțu Varga a făcut anunțul: „Ultima decizie este evident că o voi avea eu!”

CFR Cluj a ieșit din lupta la titlu în acest sezon după eșecul din deplasarea cu FCSB (0-1). Se pare că un jucător al ardelenilor poate pleca deja în această vară.

Mai exact, Denis Kolinger, cel care a avut un meci de coșmar contra bucureștenilor, are un viitor incert la formația din Gruia. Iată ce a spus Neluțu Varga, patronul echipei, despre jucătorul croat.

„Ultima decizie este evident că o voi avea eu!”

„Hai să așteptăm și finalul sezonului. Avem acum alte lucruri foarte importante pe cap după ce am pierdut cu FCSB și am pierdut lupta pentru campionat. Dar dacă tot mă întrebați de Kolinger, atunci vă pot spune că aștept și eu să văd ce are Dan Petrescu de gând cu acest fotbalist pe care noi l-am adus sub formă de împrumut la CFR. E adevărat că avem și prima opțiune pentru un transfer definitiv, dar poate că nu îl mai vrea și de la vară Dan Petrescu.

Nu știu să vă zic exact acum. Aștept și părerea celor din boardul CFR-ului, iar ultima decizie este evident că o voi avea eu”, a spus Neluțu Varga, conform Prosport.