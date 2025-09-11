Primul jucător din NBA care şi-a dezvăluit homosexualitatea are o tumoare pe creier

Jason Collins, fost jucător în NBA şi primul jucător activ care a vorbit despre homosexualitatea sa în Statele Unite, este tratat în această perioadă pentru o tumoare pe creier.

A jucat 13 ani în NBA, adunând 735 de meciuri la Nets, Hawks şi alte francize

Au trecut deja mai bine de zece ani de când fostul pivot a părăsit terenurile de baschet. Cunoscut nu numai pentru soliditatea sa în apărare, ci şi pentru că a marcat istoria prin ruperea unui tabu în sportul american, Jason Collins a devenit un reper pentru comunitatea LGBTQ+ când şi-a făcut coming out-ul, devenind astfel primul jucător din NBA care a făcut acest lucru.

Cariera sa, marcată de 13 sezoane în NBA cu Nets, Hawks şi alte francize, l-a făcut să rămână pentru totdeauna în memoria fanilor.

Astăzi, la vârsta de 46 de ani, fostul jucător trebuie să facă faţă unei noi realităţi. Liga americană a confirmat că Jason Collins urmează în prezent un tratament medical şi a cerut, în numele familiei sale, să i se respecte intimitatea.

Selectat în 2001 de New Jersey Nets, Collins a disputat 735 de meciuri în ligă.