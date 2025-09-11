Primul mesaj al lui Gianluigi Donnarumma ca portar al lui Manchester City

Articol de Gabriel Ion - Publicat joi, 11 septembrie 2025, ora 23:15,
Portarul italian Gianluigi Donnarumma numără invers până la debutul său în tricoul lui Manchester City.

Ce a transmis Gianluigi Donnarumma fanilor lui Manchester City

Noul portar al echipei lui Pep Guardiola a făcut primele declarații ca membru al „cetățenilor” și a transmis un mesaj fanilor.

După un sezon de vis la PSG, unde a câștigat Liga Campionilor, Donnarumma a părăsit Parisul cu multe trofee în palmares și este acum pregătit pentru o nouă mare provocare.

Este vorba despre Manchester City, care a cheltuit 30 de milioane de euro pentru a-l achiziționa de la parizieni, portarul italian de 26 de ani ajungând la Manchester acum câteva zile.

„Am debutat acum zece ani, la 16 ani. De atunci am muncit, m-am antrenat, am făcut sacrificii, am transpirat. Ca și acest club, am câștigat titluri. Și acum totul m-a adus aici, la Manchester City. Sunt Gianluigi Donnarumma. Haideți să facem istorie împreună”, a fost primul mesaj al lui Donnarumma, acesta subliniind că este „mândru să fie la unul dintre cele mai bune cluburi din lume”.

