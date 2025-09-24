Primul nume care se înscrie în lupta pentru șefia LPF după terminarea mandatului lui Gino Iorgulescu

Dani Coman, președintele clubului FC Argeș, a declarat oficial că își dorește să candideze pentru funcția de președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) la următoarele alegeri, programate în doi ani. Acesta a subliniat că momentan respectă actualul mandat al lui Gino Iorgulescu, care se află la al treilea mandat și este președinte din 2013.

Coman a precizat că va decide să candideze doar dacă va fi convins 100% că poate aduce un plus fotbalului românesc și are șanse reale de câștig. De când a devenit conducător, a contribuit la revenirea lui FC Argeș în prima ligă și a avut un rol important în evoluția clubului Hermannstadt în prima ligă.

Președintele actual, Gino Iorgulescu, nu va putea candida pentru un nou mandat, conform statutului LPF, decât dacă vor interveni modificări ale acestuia. Dani Coman s-a arătat rezervat în discuții privind prezentul și viitorul situației de la LPF, dorind să păstreze respectul față de actuala conducere și echipa sa.

„Eu întotdeauna mi-am propus în viață obiective mărețe, indiferent că a fost în sport sau în alte lucruri pe care le-am făcut. Vreau să candidez la Liga Profesionistă de Fotbal, dar în același timp, și de fiecare dată am spus-o, că alegerile vor fi peste 2 ani. Trebuie să îl respectăm pe actualul președinte.

Nu vreau să discut absolut nimic despre ceea ce se întâmplă acolo, pentru că nu e normal. Nu ar fi corect față de domnul Gino Iorgulescu și față de oamenii pe care îi are în subordine. Și sunt oameni buni, capabili, la Ligă.

Ce va fi peste 2 ani? Vom vedea! Lucrurile se schimbă de la o zi la alta. Nu putem anticipa ce va fi. Dacă voi fi convins 100% că am șanse să câștig, dacă sunt 100% convins că pot aduce un plus fotbalului, da, probabil voi candida”, a spus Dani Coman, potrivit gsp.ro.