Primul român care a semnat cu Inter după ce Cristi Chivu a ajuns pe bancă echipei din Milano

Inter a anunţat transferul lui Antonio David. Este primul român luat de vicecampioana Italiei după instalarea lui Cristi Chivu pe banca tehnică. Antonio David are 21 de ani şi a fost luat împrumut de la Cesena, cu opţiunea unui transfer definitiv. Antonio David este internaţional român, cu cinci meciuri pentru România U20.

„FC Internazionale Milano anunță sosirea lui Antonio David de la Cesena F.C. la «Nerazzurri». Jucătorul născut în 2004 se transferă la Inter U23 pe o perioadă temporară, cu drept de opțiune de cumpărare în favoarea clubului «Nerazzurro»”, se arată în comunicatul clubului.