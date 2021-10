Prin ce trece unul dintre marcatorii din derby-ul Craiovei: „Sunt foarte fericit”

CSU Craiova a câștigat derby-ul cu FC U Craiova, scor 2-0, în cadrul etapei a 11-a din campionatul Ligii 1.

La finalul partidei, Ștefan Baiaram a vorbit despre trăirea marcării unui gol într-un asemenea meci. Fotbalistul de 18 ani a înscris al doilea gol al formației pregătite de Reghecampf și a stabilit scorul final.

De asemenea, acesta a explicat și ce relație are cu antrenorul oltenilor.

”Mă bucur foarte mult că am adus cele trei puncte. Asta e important, nu că am înscris eu. Sunt foarte fericit că am înscris. A fost un meci cu o încărcătură destul de mare. Am întâlnit o echipă bună, cu joc defensiv bun și ne bucurăm că am luat cele trei puncte.

Am avut puține emoții, dar au fost constructive, nimic rău. Mister mi-a zis să-mi fac treaba, că are încredere în mine, mă încurajează mereu și încearcă să-mi dea cele mai bune sfaturi. Mi-a zis să nu am emoții și să fac ce știu eu mai bine. Așa am simțit să mă bucur, cu suporterii”, a declarat marcatorul celui de-al doilea gol, la finalul partidei.