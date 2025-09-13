Principala favorită de la la Sao Paulo a fost eliminată în sferturi

Jucătoarea braziliană de tenis Beatriz Haddad Maia (27 WTA, principala favorită) a fost eliminată în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Sao Paulo.

Următoarea adversară este Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah

Competiția este dotată cu premii totale de 275.094 de dolari, iar ea a cedat în două seturi, 6-7 (5), 3-6, în fața mexicancei Renata Zarazua (84 WTA).

Zarazua s-a impus la capătul unei partide de două ore și un sfert în care a reușit doi ași și a făcut două duble greșeli, brazilianca având un as și comițând șapte duble greșeli.

În penultimul act, Zarazua o va avea adversară pe franțuzoaica Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (214 WTA).

Rezultate din sferturile de finală: Renata Zarazua (Mexic, cs 5) – Beatriz Haddad Maia (Brazilia, cs 1) 7-6 (5), 6-3, Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (Franța) – Panna Udvardy (Ungaria, cs 8) 6-2, 6-4, Janice Tjen (Indonezia) – Alexandra Eala (Filipine, cs 3) 6-4, 6-1 și Francesca Jones (Marea Britanie, cs 6) – Solana Sierra (Argentina, cs 2) 6-3, 6-4.