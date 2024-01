Principala problemă a lui Ovidiu Burcă la Dinamo: „Nu au dat randamentul pe care îl voiam”

Ovidiu Burcă a antrenat Dinamo din vara lui 2022, când echipa a retrogradat în Liga 2, până la sfârșitul lui noiembrie 2023, când a fost demis.

„Jucătorii care au venit nu au dat randamentul pe care îl voiam”, a recunoscut Ovidiu Burcă

A promovat Dinamo într-un singur an, deși mulți vedeau echipa retrogradată sau chiar desființată, dar „câinii” nu au făcut față cerințelor de pe prima scenă a fotbalului.

„Am avut un an aparte. N-am putut aduce jucători. Am gestionat un grup de jucători de la începutul anului până la final. Am fost doar eu şi ei. Sincer da, credeam că putem face faţă în Liga 1 cu lotul ăsta.

Cred că conceptul de joc pe care îl aveam ar fi putut fi o surpriză şi eram convins că ne putem descurca.

Doar că din mirajul ăsta cu promovarea…s-a creat o dinamică destul de ciudată şi n-am mai avut aceeaşi conexiune. Unora le-a fost greu să accepte că prindeau puţine minute, iar jucătorii care au venit nu au dat neapărat randamentul pe care îl voiam noi.

E greu când jucătorii pe care îi aduci nu se ridică la nivelul dorit. Au fost mai multe lucruri, dar asta a fost ideea generală

Golubovic este un punct fix şi îmi pare rău că echipa nu l-a ajutat foarte mult, pentru că este un portar foarte bun şi este un om special cu adevărat. Are o poveste foarte frumoasă de viaţă. A avut ambii genunchi operaţi de ligamente.

A crezut că nu va mai juca niciodată. Îl vedeam că suferea foarte tare când primea gol, sau când echipa pierdea. Are un spirit extraordinar de luptă. Mi-a părut rău de el, pentru că merita mai mult”, a spus Ovidiu Burcă, la Orange Sport.