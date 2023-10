Probleme de lot la CFR Cluj înaintea meciului cu Sepsi OSK! Andrea Mandorlini: „De trei zile nu se antrenează cu noi!”

CFR Cluj, ocupanta locului 2, va juca joi seară acasă în compania celor de la Sepsi OSK. Andrea Mandorlini a vorbit despre lotul său.

Se pare că ardelenii au probleme. Iată ce a dezvăluit tehnicianul italian.

„De trei zile nu se antrenează cu noi!”

„În meciul precedent am avut momente bune, dar în altele nu am avut forță. Așa se întâmplă când sunt multe meciuri. Noi trebuie să muncim mult să arătăm bine. Treaba principală e să recuperezi jucătorii. Consider că în unele momente am arătat bine și am reușit să ne creăm ocazii de gol.

Am schimbat multe. Și mâine vor fi multe schimbări. Au apărut probleme fizice. Trebuie să vedem dacă îi vom recupera. Unul dintre ei e Camora. Manea încă nu e disponibil. Mai e și Krasniqi. Noi avem nevoie de toți jucătorii. La toate meciurile trebuie să arătăm bine.

Mario a făcut un RMN zilele trecute și nu e o problemă foarte serioasă. Dar de trei zile nu se antrenează cu noi. E dificil să-l avem mâine. E important să-l recuperăm”, a spus Andrea Mandorlini, în cadrul unei conferințe de presă.