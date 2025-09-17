Probleme la Barcelona! Starul nu va juca în Champions League

Lamine Yamal nu va fi în lotul Barcelonei pentru duelul cu Newcastle United, programat joi în Liga Campionilor.

Tânărul atacant, în vârstă de 18 ani, a suferit o accidentare la inghinali în perioada petrecută la echipa națională a Spaniei.

Hansi Flick, tehnicianul blaugrana, a criticat modul în care staff-ul naționalei a gestionat situația, amintind că Yamal a absentat și în victoria din campionat cu Valencia, disputată în weekend.

