Probleme la Barcelona! Starul nu va juca în Champions League
Articol de Mihai Popescu - Publicat miercuri, 17 septembrie 2025, ora 15:26,
Lamine Yamal nu va fi în lotul Barcelonei pentru duelul cu Newcastle United, programat joi în Liga Campionilor.
Tânărul atacant, în vârstă de 18 ani, a suferit o accidentare la inghinali în perioada petrecută la echipa națională a Spaniei.
Hansi Flick, tehnicianul blaugrana, a criticat modul în care staff-ul naționalei a gestionat situația, amintind că Yamal a absentat și în victoria din campionat cu Valencia, disputată în weekend.