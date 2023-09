Probleme la Universitatea Craiova. Fotbaliștii care s-au accidentat: ”Nu vom putea juca cu ei!”

Universitatea Craiova va juca cu cu Sepsi OSK sâmbătă, de la ora 21:30.

Înainte de meci, Laurențiu Reghecampf a oferit mai multe declarații.

El a dezvăluit că oltenii nu se vor putea baza pe mai mulți jucători.

”Va trebuie să avem o altă atitudine, va trebui să avem un alt joc și să încercăm împreună cu fanii să câștigăm. Suntem obligați pentru că suntem într-o situație neplăcută. Nu ne-am închipuit că putem să pierdem două meciuri la rând, chiar dacă adversarii au fost Farul și FCSB.

Am mare încredere în jucători, sunt sigur că nici ei nu sunt mulțumiți de ceea ce s-a întâmplat și cu siguranță atitudinea lor va fi alta. Este și una dintre echipe care are meciuri mai puțin disputate, am analizat cele două partide pe care le-am pierdut și nu am văzut foarte multe lucruri pozitive.

Avem și doi jucători care nu vor putea participa la meci, accidentarea lui Zajkov de la echipa națională și accidentarea lui Baiaram. Nu vom putea juca cu ei, nici măcar nu știm exact care va fi perioada lor de refacere. Sper ca ceilalți jucători care vor intra pe teren să aibe o atitudine bună”, a spus Laurențiu Reghecampf.