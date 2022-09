Probleme mari la CFR înaintea meciului din grupele Conference League! Anunțul lui Dan Petrescu: „Trebuie să așteptăm puțin!”

CFR Cluj va juca în această seară pe terenul celor de la Balkani. Se pare că ardelenii au întâmpinat probleme chiar înaintea meciului.

Mai exact, Dan Petrescu a anunțat că 2 jucători de bază au probleme, iar că cei veniți în perioada de mercato au nevoie de timp de acomodare.

Probleme la CFR!

„Manea e accidentat, sunt niște probleme și la Petrila. Noile achiziții încă nu știu dacă sunt pregătite pentru meciuri de asemenea importanță, trebuie să așteptăm puțin”, a declarat Dan Petrescu, la conferința de presă.

„În grupa noastră nu există echipe mici sau echipe mari, este o grupă echilibrată!”

„Orice echipă care intră pe teren vrea să câștige. Nu cred că există în grupele europene vreo echipă care să nu vrea să câștige. Nu poți să ajungi aici dacă nu ai valoare. În grupa noastră nu există echipe mici sau echipe mari, este o grupă echilibrată.

Fanii, entuziasmul, felul în care joacă mă fac să cred că va fi un meci foarte greu. Am urmărit mai multe meciuri, mi-a plăcut ce am văzut. Adversarul va da tot ce are mai bun, șansele sunt 50-50”, a mai spus Dan Petrescu.

În campionat, CFR se situează pe locul 7 cu 12 puncte acumulate după 7 partide disputate.