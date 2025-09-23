Probleme mari la Chelsea! Omul care aduce victoriile londonezilor s-a rupt

Cole Palmer, mijlocașul ofensiv al lui Chelsea, s-a accidentat din nou, la scurt timp după ce revenise pe teren în urma unei probleme la adductori.

Fotbalistul, care lipsise în meciurile cu West Ham (5-1) și Fulham (2-0), a revenit miercurea trecută în confruntarea cu Bayern München (1-3), iar sâmbătă a fost titular contra lui Manchester United (1-2). Totuși, la partida de pe „Old Trafford”, locul 8 la Balonul de Aur 2025 a fost schimbat în minutul 21.

Conform presei britanice, Palmer ar fi suferit o recidivă, fiind vorba despre o nouă ruptură musculară. Perioada estimată de absență este cuprinsă între trei și șase săptămâni.