Probleme mari pentru Laurențiu Reghecampf! Tehnicianul riscă să nu mai antreneze și are de plătit o sumă enormă Universității Craiova

Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal i-a dat câștig de cauză Universității Craiova, care i-a reclarat pe Laurențiu Reghecampf și pe colaboratorul său, Bogdan Merișanu, după ce au desfăcut contractul cu gruparea oltenilor.

Astfel, cei doi trebuie să restituie 300.000 de euro clubului din Bănie sau nu vor mai antrena în următorii doi ani.

Relația dintre Leghecampf și Rotaru s-a răcit după ce tehnicianul a ales să plece la Al Tai, în Arabia Saudită. Prin urmare, patronul Universității a solicitat clauza în valoare de 200.000 de euro pe care fostul antrenor de la FCSB trebuia să o achite în cazul ruperii unilaterală a contractului.

Comisia de Disciplină din cadrul FRF a pus în executare decizia în cursul zilei de miercuri.

De asemenea, Bogdan Merișanu, care a făcut parte din staff-ul lui Reghecampf, trebuie să achite suma de 100.000 de euro.

”Mă uit în cont mâine. Nu am primit. Am câștigat acum, în prima instanță, la comisii, nu știu dacă face sau nu recurs, după care se va pune în executare. 300.000 de euro a rămas, el a propus 150.000 de mii, am negociat, după ce am negociat am rămas la 300.000. Nu am văzut banii, dacă îi primim anunțăm. Orice înțelegere juridică în România trebuie confirmată de justiție. Până în acest moment, Laurențiu Reghecampf a fost antrenorul Universității Craiova, de asta nu am făcut conferință de presă de prezentare a unui nou antrenor până acum”, a anunțat Mihai Rotaru, în urmă cu câteva zile, la Fanatik.

”Admite sesizarea În temeiul art. 85.3.a din RD, sancționarea debitorului Reghecampf Laurențiu cu măsura interzicerii desfășurării oricăror activități legate de fotbal până la executarea integrală a obligațiilor stabilite prin Hotărârea nr. 753/CL/24.10.2023, în sumă de 200.000 Euro net și 455 lei cu titlu de taxă de procedură, dar nu mai mult de 2 ani”

”Admite sesizarea În temeiul art. 85.3.a din RD, sancționarea debitorului Merișanu Bogdan Cornel cu măsura interzicerii desfășurării oricăror activități legate de fotbal până la executarea integrală a obligațiilor stabilite prin Hotărârea nr. 754/CL/24.10.2023, în sumă de 7 100.000 Euro net și 455 lei cu titlu de taxă de procedură, dar nu mai mult de 2 ani”, a anunțat Comisia de Disciplină, potrivit ProSport.