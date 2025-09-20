Probleme mari pentru Neymar. Starul brazilian s-a rupt din nou
Articol de Mihai Popescu - Publicat sâmbătă, 20 septembrie 2025, ora 15:43,
Problemele medicale continuă pentru Neymar.
Starul lui Santos a suferit o nouă accidentare la coapsa dreaptă și va lipsi din derby-ul cu Sao Paulo, programat duminică, 21 septembrie, în campionatul brazilian.
Fotbalistul de 33 de ani a acuzat dureri în timpul antrenamentului de joi, 18 septembrie, iar investigațiile medicale au confirmat o leziune musculară la mușchiul femural drept. Clubul nu a oferit detalii despre gravitatea problemei, însă accidentarea este la aceeași coapsă care l-a ținut pe Neymar pe tușă câteva săptămâni în luna august.