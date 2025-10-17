Probleme mari pentru omul FCSB-ului! S-a operat și nu mai are voie să facă sport

Lucian Filip, cel care în acest moment este parte din stafful lui Elias Charalambous, are din nou probleme medicale.

MM Stoica, vești teribile despre omul FCSB-ului care nu mai are voie să facă sport

Fostul mijlocaș, chinuit de accidentări pe când era jucător, nu are mai mult noroc nici după ce s-a retras. Conform lui Mihai Stoica, acesta s-a lovit din nou la picioare și a fost nevoit să se opereze, iar acum doctorii i-au spus foarte clar că trebuie să renunțe la sport dacă vrea să mai meargă.

„Pe Lucian Filip nu l-au lăsat accidentările nici după ce s-a retras din fotbal. Tocmai ce s-a operat. I-au spus doctorii că nu mai are voie decât să meargă, ca să scape de proteză. Nu mai are voie să alerge, nu mai are voie să joace fotbal, nimic.”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

Ajuns la 35 de ani, Filip a fost nevoit să renunțe la cariera de jucător în 2022, la doar 32 de ani. El s-a confruntat de-a lungul timpului cu multe accidentări grave, care l-au ținut mult timp în afara gazonului.

Totuși, el a reușit să strângă 181 de meciuri pentru FCSB și a câștigat 7 trofee cu formația roș-albastră, printre care se numără și 3 titluri de campion al României, în 2013, 2014 și 2015.