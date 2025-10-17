Probleme mari pentru omul FCSB-ului! S-a operat și nu mai are voie să facă sport

Articol de Ionuț Nichita - Publicat vineri, 17 octombrie 2025, ora 09:00,
FCSB. Foto: Profimedia
FCSB. Foto: Profimedia

Lucian Filip, cel care în acest moment este parte din stafful lui Elias Charalambous, are din nou probleme medicale.

MM Stoica, vești teribile despre omul FCSB-ului care nu mai are voie să facă sport

Fostul mijlocaș, chinuit de accidentări pe când era jucător, nu are mai mult noroc nici după ce s-a retras. Conform lui Mihai Stoica, acesta s-a lovit din nou la picioare și a fost nevoit să se opereze, iar acum doctorii i-au spus foarte clar că trebuie să renunțe la sport dacă vrea să mai meargă.

„Pe Lucian Filip nu l-au lăsat accidentările nici după ce s-a retras din fotbal. Tocmai ce s-a operat. I-au spus doctorii că nu mai are voie decât să meargă, ca să scape de proteză. Nu mai are voie să alerge, nu mai are voie să joace fotbal, nimic.”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

Ajuns la 35 de ani, Filip a fost nevoit să renunțe la cariera de jucător în 2022, la doar 32 de ani. El s-a confruntat de-a lungul timpului cu multe accidentări grave, care l-au ținut mult timp în afara gazonului.

Totuși, el a reușit să strângă 181 de meciuri pentru FCSB și a câștigat 7 trofee cu formația roș-albastră, printre care se numără și 3 titluri de campion al României, în 2013, 2014 și 2015.

fcsblucian filip
Cele mai populare stiri
Special
Alte stiri din sport