Probleme pentru Ovidiu Burcă la Dinamo: un jucător a plecat, altul este în depresie

Antrenorul echipei Dinamo, Vodiu Burcă, a făcut cunoscut că fundașul Marco Ehmann nu mai vrea să joace la echipă, iar Andoni Ivanov este în depresie.

Ovidiu Burcă: „Marco Ehmann și-a exprimat dorința de nu a mai continua”

Dinamo a retrogradat, pentru prima dată în istoria de 74 de ani a clubului, după ce a pierdut barajul pentru Liga 1 cu “U” Cluj-Napoca (0-2 în deplasare și 1-1 acasă).

De la sfârșitul lui mai, când a avut loc „evenimentul”, de la echipă au plecat mai mulți jucători, inclusiv antrenorul Dusan Uhrin. Locul acestuia a fost luat de Ovidiu Burcă, dar misiunea lui este foarte dificilă.

Burcă a fost numit pe 21 iulie, dar deja are probleme, în perspectiva noului sezon. Fundașul Marco Ehmann, care pe 3 august va împlini 22 de ani, nu se mai duce la ședințele de pregătire, chiar dacă mai are doi ani de contract, pentru că nu şi-a primit banii promişi.

„Ehmann și-a exprimat dorința de nu a mai continua alături de noi. Nu țin pe nimeni cu forța, vreau jucători care să dea 100% pentru tricoul lui Dinamo.

A spus că nu mai vrea să rămână alături de noi și este un subiect închis. Rămâne să se înțeleagă cu conducerea în privința rezilierii”, a spus Burcă, potrivit Radio Dinamo 1948.

Ehmann s-a născut în Germania, a jucat pentru naționala U16 a acestei țări, dar din 2018 reprezintă România, bifând un meci la U18 și trei la U19.

Ovidiu Burcă a precizat că Andoni Ivanov este în depresie și nu vrea să mai joace

Tehnicianul a mai făcut cunoscut că mijlocașul bulgar Andoni Ivanov refuză şi el să mai joace în amicale, deşi a participat la toată perioada de pregătire.

„Am stat de vorbă cu Ivanov, îl înțeleg, e un jucător care are anumite aspirații. Are două variante: să rămână sau să existe un club care să achite pentru el 50.000 de euro. Atunci cei din conducere îi vor da drumul să plece.

El face parte din lotul nostru, l-am găsit dezamăgit, așa cum i-am găsit pe toți cei care au retrogradat anul trecut. Dar trebuie să iasă din depresie și să se reorienteze la fotbal”, a explicat Burcă.

Încă o victorie pentru Dinamo în amicale

Viitorul sezon al Ligii 2 debutează în primul week-end din august, iar Dinamo va juca în deplasare cu Progresul Spartac. „Câinii” au susținut un nou meci amical.

Elevii lui Ovidiu Burcă au întâlnit SC Popești Leordeni, din Liga 3, cu 1-0. Meciul a avut loc pe stadionul „Inter Gaz”, iar golul a fost marcat de Valentin Lazăr, în minutul 35.

Oncescu – Moura, Giafer, Țone, Amzăr – Dudea, N. Roșu – Bordușanu, A. Bani, V. Lazăr – Buhăescu au fost trimiși în teren din primul minut.

După pauză au mai jucat portarul Eșanu și jucătorii de câmp Buleică, Cr. Ionescu, G. Crețu, I. Roșu, Gavrilă, Florescu, Măgureanu, Al. Pop și Bobea.

Dinamo mai are programat un meci amical, sâmbătă, la ora 10:00, cu CS Tunari, in cantonamentul de la Săftica.