Probleme pentru România înainte de meciul contra celor din Kosovo? ”Au jucători de valoare!”

Meciul Kosovo – România va avea loc vineri, de la ora 21,45, pe stadionul Fadil Vokrri din Priştina.

Înainte de meci, Ionuț Rada a tras un semnal de alarmă.

El a vorbit despre Kosovo și susține că adversara tricolorilor are jucători de valoare, chiar dacă nu a participat la turneele finale.

”Kosovo are jucători care joacă la nivel înalt. Unul dintre ei e la Napoli. A câştigat campionatul. Chiar dacă sună aşa. Kosovo, o ţară pe care nu am văzut-o la turneele finale, are în componenţă jucători buni.

România vine după acest avantaj de 6 puncte. Nu are un joc prea bun. E normal să fie multe schimbări, dar e important să mergem acolo să forţăm victoria. Ne aşteaptă această dublă cu Eleveţia, unde totul va fi mult mai greu”, a spus Ionuţ Rada, la Prima Sport.