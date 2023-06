Problemele de la CSA Steaua sunt tot mai mari: „Nu știu dacă am rezista până în iarnă”

Divizionara secundă CSA Steaua s-a despărțit, la începutul lunii, de 16 jucători, dar transferurile întârzie să apară.

„La momentul ăsta e o situație mai dificilă”, dezvăluie Daniel Oprița

Echipa roș-albastră este într-o situație mai mult decât delicată. Pentru a putea promova în Superligă, din punct de vedere juridic, trebuie să găsească un sponsor care să o finanțeze.

Problema trebuie rezolvată până cu 24 de ore înaintea părimului meci al sezonului viitor. Liga 2 începe pe 5 august.

Din cauza acestei incertitudini și a faptului că jucătorii doresc să-și ia primele pentru clasarea pe locul 2 la finalul play-out-ului sezonului trecut, chiar dacă nu au avut drept de promovare, antrenorul Daniel Oprița are multe bătăi de cap.

„La momentul ăsta e o situație mai dificilă, mulți jucători au plecat, sunt și jucători împrumutați. La unii li s-au terminat contractele și am renunțat la ei.

Alții au pretenții mai mari, iar clubul nu le poate onora pentru că bugetul nu s-a modificat. Asta e situația acum până se rezolvă ceva cu asocierea cu un privat.

Promisiuni sunt, așa mi s-a spus, că se discută. Nu știu nici eu mai multe. Nu îmi e ușor, mai am un an contract. Mi s-a spus că trebuie să rămân, să continui, că se va rezolva. Nu îmi e ușor”, a declarat Daniel Oprița, la emisiunea Liga Digi Sport.

„Nu știu dacă am rezista cu lotul actual până în iarnă”, recunoaște Daniel Oprița

Tehnicianul mai are un an de contract cu CSA Steaua. „Stau de dimineață până seara să găsesc soluții, să vorbesc cu jucătorii și să ii conving. Mulți întrebă dacă avem drept de promovare.

Mai așteptăm să vedem ce se va întâmpla și sper să se rezolve cât mai repede pentru că timpul ne presează și trebuie să formăm un lot de cel puțin 20 de jucători.

Nu știu dacă am rezista cu lotul actual să o ducem până în iarnă, pentru că lotul e destul de subțire. Valoric am putea să ne batem la promovare, dar dacă ar apărea accidentări, nu am avea cu ce să îi înlocuim.

Mai sunt și alți jucători care vor pleca. Vom vedea. Cred ca vom rezolva problema, suntem în discuții cu 4-5 jucători.

E posibil să apară, dar eu spun să nu apară prea târziu. Daca apar cu 2-3 zile înainte de începerea campionatului, e greu sa mai faci echipa”, a declarat Daniel Oprița, la Liga Digi Sport.