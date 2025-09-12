Problemele lui Gavi de la genunchi sunt mai serioase decât s-a crezut inițial! Se ia în calcul o intervenție chirurgicală

Barcelona a emis un comunicat pe 30 august prin care preciza că Gavi nu va putea juca meciul împotriva lui Rayo Vallecano de a doua zi.

Minimum o lună și jumătate de concediu medical

Comunicatul menționa o accidentare la genunchiul drept. Nimic mai mult. Nu specifica motivul accidentării sau durata estimată a absenței. De atunci, jucătorul nu s-a mai antrenat. S-a aflat că urmează un tratament conservator, dar se ia în considerare și opțiunea unei intervenții chirurgicale suplimentare.

O altă întâlnire a avut loc vinerea aceasta pentru a evalua accidentarea mijlocașului. Deocamdată, s-a optat pentru un tratament conservator, dar nu a fost exclusă intervenția chirurgicală. O nouă întâlnire medicală va avea loc săptămâna viitoare pentru a evalua progresul său din ultimele zile.

Este cert că Gavi nu va mai putea juca pentru Barcelona decât după următoarea pauză internațională. Fie că va continua tratamentul conservator, fie că va decide să fie supus unei intervenții chirurgicale, decizia este una dificilă.

De fapt, disponibilitatea sa pentru Clasico împotriva lui Real Madrid, care va avea loc pe 26 octombrie, este complicată. Timpul estimat de pauză este de o lună și jumătate dacă va trebui să fie supus unei intervenții chirurgicale și mai puțin dacă tratamentul conservator funcționează. În ciuda celor relatate, mijlocașului nu a recidivat accidentarea.

El a suferit accidentarea la naționala Spaniei și a fost supus unei intervenții chirurgicale la menisc și la o ruptură de ligament, ceea ce l-a obligat să stea pe loc aproape un an. Zona afectată nu mai este aceeași acum, deși este la același genunchi drept. Prin urmare, este o nouă accidentare și în niciun caz o recidivă a ceea ce s-a întâmplat la echipa națională.

Această accidentare este un obstacol serios pentru Hansi Flick, care conta pe jucător pentru acest sezon, după ce acesta nu a fost la cel mai înalt nivel în sezonul trecut, deoarece s-a chinuit să revină la ritm după revenirea din accidentare.