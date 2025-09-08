Programul etapei a 10-a din Superliga
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat luni, 08 septembrie 2025, ora 13:06,
LPF a anunţat, luni, programul meciurilor care vor avea loc în etapa a 10-a a Superligii:
Vineri, 19 septembrie
Ora 20.30 FC Botoşani – FCSB
Sâmbătă, 20 septembrie
Ora 18.45 FC Argeş – Universitatea Cluj
Ora 21.00 Oţelul Galaţi – Universitatea Craiova
Duminică, 21 septembrie
Ora 16.00 Unirea Slobozia – Petrolul Ploieşti
Ora 18.15 CFR 1907 Cluj – UTA Arad
Ora 21.00 FC Rapid – FC Hermannstadt
Luni, 22 septembrie
Ora 18.00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Metaloglobus Bucureşti
Ora 21.00 Dinamo Bucureşti – Farul Constanţa
Partidele vor fi transmise în direct de PRIMA Sport şi DIGI Sport.