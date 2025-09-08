Programul etapei a 10-a din Superliga

LPF a anunţat, luni, programul meciurilor care vor avea loc în etapa a 10-a a Superligii:

Vineri, 19 septembrie

Ora 20.30 FC Botoşani – FCSB

Sâmbătă, 20 septembrie

Ora 18.45 FC Argeş – Universitatea Cluj

Ora 21.00 Oţelul Galaţi – Universitatea Craiova

Duminică, 21 septembrie

Ora 16.00 Unirea Slobozia – Petrolul Ploieşti

Ora 18.15 CFR 1907 Cluj – UTA Arad

Ora 21.00 FC Rapid – FC Hermannstadt

Luni, 22 septembrie

Ora 18.00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Metaloglobus Bucureşti

Ora 21.00 Dinamo Bucureşti – Farul Constanţa

Partidele vor fi transmise în direct de PRIMA Sport şi DIGI Sport.