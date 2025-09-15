Programul etapei a 11-a. Când se dispută meciul Universitatea Craiova – Dinamo
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat luni, 15 septembrie 2025, ora 10:06,
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunţat programul etapei a 11-a din Superliga:
Vineri, 26 septembrie
Ora 18.00 FC Hermanstadt – FC Argeş
Ora 21.00 Universitatea Craiova – Dinamo Bucureşti
Sâmbătă, 27 septembrie
Ora 15.00 UTA Arad – FK Csiksereda Miercurea Ciuc
Ora 20.30 Petrolul Ploieşti – FC Rapid
Duminică, 28 septembrie
Ora 17.30 Farul Constanţa – Unirea Slobozia
Ora 20.30 FCSB – Oţelul Galaţi
Luni, 29 septembrie
Ora 18.00 Metaloglobus Bucureşti – FC Botoşani
Ora 21.00 Universitatea Cluj – CFR Cluj
Partidele vor fi transmise în direct de PRIMA Sport şi DIGI Sport.