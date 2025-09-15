Programul etapei a 11-a. Când se dispută meciul Universitatea Craiova – Dinamo

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunţat programul etapei a 11-a din Superliga:

Vineri, 26 septembrie

Ora 18.00 FC Hermanstadt – FC Argeş

Ora 21.00 Universitatea Craiova – Dinamo Bucureşti

Sâmbătă, 27 septembrie

Ora 15.00 UTA Arad – FK Csiksereda Miercurea Ciuc

Ora 20.30 Petrolul Ploieşti – FC Rapid

Duminică, 28 septembrie

Ora 17.30 Farul Constanţa – Unirea Slobozia

Ora 20.30 FCSB – Oţelul Galaţi

Luni, 29 septembrie

Ora 18.00 Metaloglobus Bucureşti – FC Botoşani

Ora 21.00 Universitatea Cluj – CFR Cluj

Partidele vor fi transmise în direct de PRIMA Sport şi DIGI Sport.