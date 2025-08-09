Programul etapei a şaptea din Superliga. Trei partide se joacă în 24 august
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat sâmbătă, 09 august 2025, ora 10:15,
LPF a anunţat programul etapei a şaptea a Superligii. Trei partide sunt programate la 24 august.
Vineri, 22 august
Ora 19.00 UTA Arad – Unirea Slobozia
Ora 21.30 Metaloglobus Bucureşti – FC Rapid
Sâmbătă, 23 august
Ora 18.45 FC Botoşani – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
Ora 21.30 Universitatea Cluj – Dinamo
Duminică, 24 august
Ora 16.15 Oţelul Galaţi – CFR 1907 Cluj
Ora 18.30 Universitatea Craiova – Petrolul Ploieşti
Ora 21.30 FCSB – FC Argeş
Luni, 25 august
Ora 19.00 FC Hermannstadt – Farul Constanţa
Partidele vor fi transmise în direct de PRIMA Sport şi DIGI Sport.