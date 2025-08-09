Programul etapei a şaptea din Superliga. Trei partide se joacă în 24 august

Ora 19.00 UTA Arad – Unirea Slobozia

Ora 21.30 Metaloglobus Bucureşti – FC Rapid

Sâmbătă, 23 august

Ora 18.45 FC Botoşani – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Ora 21.30 Universitatea Cluj – Dinamo

Duminică, 24 august

Ora 16.15 Oţelul Galaţi – CFR 1907 Cluj

Ora 18.30 Universitatea Craiova – Petrolul Ploieşti

Ora 21.30 FCSB – FC Argeş

Luni, 25 august

Ora 19.00 FC Hermannstadt – Farul Constanţa

Partidele vor fi transmise în direct de PRIMA Sport şi DIGI Sport.