Programul etapelor a 14-a şi a 15-a! Când are loc U Cluj – FCSB
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunţat, luni, programul etapelor a 14-a şi a 15-a din Superliga.
Universitatea Craiova – FC Rapid are loc pe 2 noiembrie
Partidele vor fi transmise în direct de PRIMA Sport şi DIGI Sport. Runda programată între 31 octombrie și 3 noiembrie propune trei meciuri unul mai interesant ca altul.
Etapa a 14-a
Vineri, 24 octombrie
Ora 17.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Petrolul Ploieşti
Ora 20.30 FC Argeş – Dinamo Bucureşti
Sâmbătă, 25 octombrie
Ora 16.00 Oţelul Galaţi – Universitatea Cluj
Ora 21.00 CFR 1907 Cluj – Farul Constanţa
Duminică, 26 octombrie
Ora 14.00 Metaloglobus Bucureşti – Universitatea Craiova
Ora 20.30 FCSB – UTA Arad
Luni, 27 octombrie
Ora 18.00 FC Botoşani – FC Hermannstadt
Ora 20.30 FC Rapid – Unirea Slobozia
Etapa a 15-a
Vineri, 31 octombrie
Ora 20.30 Dinamo Bucureşti – CFR 1907 Cluj
Sâmbătă, 1 noiembrie
Ora 17.30 Unirea Slobozia – FC Argeş
Ora 20.30 Universitatea Cluj – FCSB
Duminică, 2 noiembrie
Ora 15.30 UTA Arad – Metaloglobus Bucureşti
Ora 17.45 FC Hermannstadt – Oţelul Galaţi
Ora 20.30 Universitatea Craiova – FC Rapid
Luni, 3 noiembrie
Ora 17.30 Farul Constanţa – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
Ora 20.30 Petrolul Ploieşti – FC Botoşani