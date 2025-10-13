Programul etapelor a 14-a şi a 15-a! Când are loc U Cluj – FCSB

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunţat, luni, programul etapelor a 14-a şi a 15-a din Superliga.

Universitatea Craiova – FC Rapid are loc pe 2 noiembrie

Partidele vor fi transmise în direct de PRIMA Sport şi DIGI Sport. Runda programată între 31 octombrie și 3 noiembrie propune trei meciuri unul mai interesant ca altul.

Etapa a 14-a

Vineri, 24 octombrie

Ora 17.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Petrolul Ploieşti

Ora 20.30 FC Argeş – Dinamo Bucureşti

Sâmbătă, 25 octombrie

Ora 16.00 Oţelul Galaţi – Universitatea Cluj

Ora 21.00 CFR 1907 Cluj – Farul Constanţa

Duminică, 26 octombrie

Ora 14.00 Metaloglobus Bucureşti – Universitatea Craiova

Ora 20.30 FCSB – UTA Arad

Luni, 27 octombrie

Ora 18.00 FC Botoşani – FC Hermannstadt

Ora 20.30 FC Rapid – Unirea Slobozia

Etapa a 15-a

Vineri, 31 octombrie

Ora 20.30 Dinamo Bucureşti – CFR 1907 Cluj

Sâmbătă, 1 noiembrie

Ora 17.30 Unirea Slobozia – FC Argeş

Ora 20.30 Universitatea Cluj – FCSB

Duminică, 2 noiembrie

Ora 15.30 UTA Arad – Metaloglobus Bucureşti

Ora 17.45 FC Hermannstadt – Oţelul Galaţi

Ora 20.30 Universitatea Craiova – FC Rapid

Luni, 3 noiembrie

Ora 17.30 Farul Constanţa – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Ora 20.30 Petrolul Ploieşti – FC Botoşani