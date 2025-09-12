Programul românilor la Campionatele Mondiale de Atletism. Când debutează “tricolorii” la Tokyo

Campionatele Mondiale de Atletism urmează să se defășoare în Japonia între 13 și 21 septembrie, iar România va fi reprezentată de nouă sportivi. Pe lista “tricoloră” sunt câteva persoane care emit pretenții la o treaptă a podiumului, însă obiectivul principal al federației e cu siguranță legat de accederea în cât mai multe finale.

Primul atlet român care intră în competiție va fi Andrei Rareș Toader, care a câștigat în martie medalia de aur la Campionatele Europene indoor.

Programul românilor la Mondialele de Atletism de la Tokyo

Masculin

Mihai Sorin Dringo – 400 m – serii (14 septembrie, ora 12:35), semifinale (16 septembrie, ora 15:35), finala (18 septembrie, ora 16:10)

Andrei Rareș Toader – aruncarea greutății – calificări (13 septembrie, ora 04:55), finala (13 septembrie, ora 15:10)

Alin Alexandru Firfirică – aruncarea discului – calificări (20 septembrie, ora 03:00), finala (21 septembrie, ora 14:10)

Feminin

Andrea Miklos – 400 m – serii (14 septembrie, ora 13:25), semifinale (16 septembrie, ora 15:07), finala (18 septembrie, ora 16:24)

Stella Rutto – 3000 m obstacole – serii (15 septembrie, ora 04:30), finala (17 septembrie, ora 15:57)

Alina Rotaru-Kottmann – săritura în lungime – calificări (13 septembrie, ora 12:30), finala (14 septembrie, ora 14:40)

Diana Ana Maria Ion – triplusalt – calificări (16 septembrie, ora 13:40), finala (18 septembrie, ora 14;55)

Elena Andreea Taloș – triplusalt – calificări (16 septembrie, ora 13:40), finala (18 septembrie, ora 14:55)

Bianca Florentina Ghelber – aruncarea ciocanului – calificări (14 septembrie, ora 03:00), finala (15 septembrie, ora 15:00)