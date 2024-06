Promisiunea făcută de Rafael Nadal fanilor săi: ”Eu îmi doresc asta”

Rafael Nadal a suferit mai multe accidentări în ultimul timp și se vehicula că tenismenul se va retrage.

Sportivul a declarat că are o condiție fizică tot mai bună și le-a promis fanilor săi că sunt șanse foarte mari să continue să joace.

”Am regăsit plăcerea de a juca. După 2 ani în care am fost chinuit de accidentări, mă pot deplasa pentru prima oară pe teren fără să simt dureri.

Nu am luat niciodată o decizie pripită și nici de data aceasta nu va fi cazul. Sentimentele mele din ultimele săptămâni m-au făcut să vreau să explorez puțin mai mult, să văd ce se poate întâmpla.

Simt că găsesc plăcerea de a juca din nou, de a mă distra pe teren. Îmi acord timp să văd cum mă voi simți după Jocurile Olimpice și apoi vom vedea ce se întâmplă, și ce ce decizii o să iau.

Întotdeauna am spus că am crezut că acesta va fi ultimul meu an, dar nu pot fi sigur pentru că la sfârșitul zilei nu știi ce se va întâmpla în viitor. Eu vreau să joc și anul următor„, a declarat Rafael Nadal, potrivit L’Equipe.