Promisiunea lui Alin Toșca: ”Voi da totul!”

Venit din Italia, de la Benevento, noul transfer al Universității, Alin Toșca (33 de ani), s-a alăturat deja lotului condus de Ioan Ovidiu Sabău, se arată pe site-ul oficial al echipei.

Noul fundaș al „Șepcilor roșii” a motivat, într-un interviu pentru UClujTV, alegerea de a da curs ofertei venite din partea echipei noastre.

”Mi s-au părut momentul și echipa perfecte pentru mine. La vârsta mea, la experiența acumulată, cred și simt că am luat decizia cea mai bună. Mi-a plăcut discuția cu cei din conducere, mi-a plăcut parcursul echipei din ultimii ani. Se vede o creștere foarte bună. Mai sunt și colegii pe care i-am avut la echipa națională și îi cunosc. Toată lumea mi-a vorbit foarte frumos despre U Cluj și atunci am luat decizia de a veni aici”, a spus Toșca.

Foști colegi atât la FCSB, cât și la Echipa Națională, Alin Toșca recunoaște că s-a consultat cu Alex Chipciu înainte de a face pasul la „U”.

„Am vorbit mereu cu el, nu doar acum înainte. L-am întrebat, mi-a scris și am vorbit. A fost important să îmi spună câteva lucruri și mi-a vorbit foarte frumos. În general, nu îmi fac planuri. Am avut mai multe discuții în mai multe locuri, dar cred, cum am spus și la început, că am luat decizia bună.”

„Sunt fericit că am ajuns la U Cluj, pot promite că voi da totul și voi avea ambiție la fiecare meci. Sper din tot sufletul să ne îndeplinim obiectivele și să-i facem fericiți.”