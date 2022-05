Promisiunea lui Klopp pentru fanii „cormoranilor” înaintea finalei Cupei Angliei: „Suntem cu adevărat disperați să câștigăm acest trofeu”

Până să o întâlnească pe Real Madrid în finala Ligii Campionilor din 28 mai, Henderson & Co se vor încălzi în disputa decisivă pentru un alt trofeu, cel al Cupei Angliei.

Ultimul act se joacă pe Wembley, iar pentru trupa lui Tuchel are motive de revanșă după ce în urmă cu două luni și jumătate, formația lui Klopp le-a furat Cupa Ligii albaștrilor, după o finală decisă la loviturile de departajare. Managerul neamț al lui Liverpool îi asigură pe suporteri că fotbaliștii săi vor face totul pentru a triumfa din nou competiția surprizelor după o pauză de 16 ani.

„Suntem cu adevărat disperați să câștigăm acest trofeu. Avem un adversar pe care îl cunoaștem. Ultima dată am câștigat FA Cup în 2006, ei au câștigat de trei sau patru ori de atunci. Sunt specialiști în cupe, dar vom încerca.

Ar însemna enorm pentru noi, acesta este adevărul. Am avut cu doar câteva săptămâni în urmă o altă finală cu Chelsea, care s-a simțit ca o finală a Cupei Mondiale.

Iar acum ne vom duela din nou, așa că sunt destul de sigur că mulți oameni din întreaga lume se vor uita la acest meci. Este un joc special, intens. Pentru unii dintre noi poate este cel mai mare din carieră. Vrem să ne bucurăm de el și să le oferim trofeul fanilor noștri” , au fost aprecierile lui Klopp, înaintea jocului împotriva campioanei Europei din seoznul precedent.

Germanul nu privește cu ochi buni anunțul făcut de oficialii UEFA în privința implementării noului format al Ligii Campionilor, din stagiunea 2024-2025 a competiției continentale. Și le face o propunere reprezentanților forului de la Nyon.

„Nu am avut timp să studiez în detaliu noul format din Champions League, am auzit foarte puține despre asta. Dar mai multe jocuri sunt întotdeauna o idee proastă. Am vorbit destul de des despre asta. Apoi, Liga Națiunilor este una dintre cele mai ridicole idei din lumea fotbalului.

Unii jucători au jucat peste 70 de meciuri și noi continuăm cu jocurile din Liga Națiunilor după terminarea sezonului. Aș prefera ca UEFA să ia mai mulți bani din finala Ligii Campionilor și să scape de Liga Națiunilor”, a mai subliniat Klopp.