Promisiunea lui Marius Șumudică: „Voi lua titlul ca antrenor cu Rapidul”

Antrenorul Marius Șumudică și-a luat agnajamanetul să devină campion cu Rapid ca antrenor, după ce în 1998/1999 a fost ca jucător.

„Voi lua titlul ca antrenor cu Rapidul”, garantează Marius Șumudică

Marius Șumudică nu ratează nicio ocazie să-și declare dragostea pentru Rapid. Iar ultima afirmație nu poate decât să-i bucure pe suporterii alb-vișinii. El a garantat că va aduce titlul în Giulești, ca antrenor.

Ar fi a doua astfel de distincție pentru Șumudică, după ce în sezonul 2015/2016 a realizat eventul cu Astra.

„Din momentul în care am pășit pe ‘Republicii’ și am auzit tobele alea cum băteau și am auzit galeria, am început an de an să înțeleg ceea ce înseamnă Rapidul! Am înțeles că era o echipă subjugată în momentul ăla, o echipă care era călcată în picioare de sistem.

Practic, Dinamo sau Steaua aveau șanse să-și ia jucători de peste tot, te luau cu duba de acasă. Așa erau vremurile atunci. Rapid, fiind o echipă care nu era ajutată, am zis… Eu tot timpul am fost de partea celor care nu erau ajutați și am zis: ‘Asta e echipa mea, o iubesc’.

De atunci, pentru mine a existat un singur target în viața mea: să iau campionatul, să ajung să joc la Rapid. În primul rând, îmi doream să ajung să joc la Rapid. Mircea Lucescu mi-a dat șansa să joc la Rapid. Am luat campionatul ca jucător.

Mai rămâne să-l iau ca antrenor. Și o să-l iau! Îl voi lua ca antrenor cu Rapidul! Dacă echipa va avea stabilitate financiară, ceea ce se întâmplă acum, și dacă voi avea șansa să lucrez cu domnul Șucu într-un viitor, nu știu când, acum nu se pune problema, că mai am contract, dar cu siguranță voi ajunge să iau campionatul și cu Rapid.

Voi putea face lucrul ăsta! Știu ceea ce pot, știu ce staff am în spate, fiindcă nu este numai succesul meu, este succesul acestor oameni”, a declarat el, la un podcast.

Marius Șumudică mai are în palmares, ca jucător, și Cupa României, câștigată cu echipa alb-vișinie în 1998 și 2002.